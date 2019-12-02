拘押一周年　孟晚舟發信感謝各界支持

周日（1日）是中國科技巨企華為太子女孟晚舟，在加拿大被拘押一周年。她當天撰寫公開信透露這段時間的心路歷程，表示經歷恐懼與痛苦、失望與無奈的同時，亦學會堅強承受及從容面對；又形容各界的支持及給予的溫暖，是照亮她前行的燈塔。

華為員工內部論壇「心聲社區」周一（2日）公開孟晚舟在溫哥華撰寫的公開信，她提到以前在深圳時每天日程都排得滿，那時候總覺得時間不夠用，形容「從太平洋之東到大西洋之西、從北冰洋之北到南美南之南」，都有她與同事忙碌的身影；惟現時覺得時間過得很慢，讓她得以讀完一本書、與同事討論小事情及完成油畫。

孟晚舟被拘押後一直忙於應對引渡官司，她在信中表示「忙碌把時光縮短，苦難把歲月拉長」，指在這個至暗時刻，客戶和供應商選擇給予更多信任、支持和等待，成為華為更加努力的動力；又指每次出庭應訊，法庭外都排起長長的隊伍，有人為她加油打氣，加上網民轉發華為的新聞及留言表達信任及支持，均令她感到溫暖。

最後，孟晚舟感謝加拿大民眾對她友善，包括楓葉嶺女子矯正中心的獄警和獄友、到庭旁聽的民眾、保安公司職員，又為每次出庭為工作人員增加工作量表示謝意。