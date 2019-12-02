眾院司法委員會聽證會　特朗普不出席

針對美國總統特朗普的彈劾調查本周踏入新一階段，眾議院情報委員會周二（3日）將表決彈劾調查報告，一旦通過便交由眾議院司法委員會草擬彈劾條款。惟白宮表明特朗普或其律師，將不出席司法委員會周三（4日）的公開聽證會。

眾議院司法委員會周三舉行首場彈劾總統憲法理據聽證會，將有4名法律專家出席，回答彈劾條款法律根據的問題。白宮法律顧問奇波洛內向委員會主席納德勒發信，指委員會未擬訂證人名單，亦未知特朗普會否獲公平程序，因此特朗普或其代表不會出席首場聽證會；至於次場聽證會，白宮周五（6日）前回覆。

特朗普已出發前往英國，準備出席在倫敦的北約峰會，預料不能出席周三的聽證會。有共和黨黨友認為，若特朗普的律師能出席聽證會自辯，將對他有利。

美媒報道，眾議院情報委員會的調查報告內容，有機會令特朗普面臨賄賂、嚴重罪行和不檢行為、妨礙國會等彈劾控罪。民主黨計劃聖誕節前安排眾議院全院表決，為參議院下月對特朗普進行審判鋪路。與此同時，共和黨密謀反擊，有意傳召眾議院情報委員會主席、民主黨議員希夫作供，將就調查報告對質。