白宮曾考慮制裁華為　禁止透過美元體系交易

英國傳媒周二（3日）報道，華府本年較早時擬把中國電訊設備商華為，列入美國財政部「指定制裁名單」（Specially Designated Nationals list），把華為剔出美國銀行體系，變相令華為無法以美元交易。雖然計劃最終擱置，但消息指未來數個月或重啟，具體情況視乎美方與華為之間的關係進展。

消息人士表示，該「核選項」計劃由白宮國家安全委員會審議。一旦實施，華為無法透過美元體系與其他企業交易。華府官員已就此事草擬備忘錄，並召開跨部門會議，顯示美方考慮對華為採取更強硬的制裁。網絡專家菲克斯勒（Annie Fixler）表示，把華為列入指定制裁名單，將對華為在全球範圍產生廣泛影響，特別是在歐洲及中國以外的亞洲地區。

不過，菲克斯勒承認，計劃對美國政府造成外交及經濟困難，此舉將凍結受制裁企業在美國的財產，令美國企業或公民無法與之交易。依賴華為建立4G網絡的美國盟友亦受影響，因過往是依靠美國金融機構交易。此外，華為擁有數十間子公司，龐大的企業規模可能為執法過程帶來巨大阻礙；華為及美國財政部均拒絕評論報道。

美國總統特朗普周二表示，華為有重大安全問題，不會採用其5G技術。商務部長羅斯指，華府一直考慮對不同企業的措施，但不認為有急切需要實施制裁。彭博社報道，美國政府成立的對外援助機構「美國國際發展金融公司」，打算撥出600億美元（約4680億港元）協助發展中國家購買華為及中興以外的電訊設備，預料瑞典愛立信及芬蘭諾基亞將受惠。