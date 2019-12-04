北約峰會：首確認中國崛起帶來挑戰　強調共同應對

北約70周年峰會於成員國分裂加深下，周三（4日）於英國倫敦附近舉行。東道主英國首相約翰遜於開幕致詞提醒盟友，北約的「我為人人，人人為我」及集體自衞權原則，深信北約團結一致的話，無人能擊敗這個跨大西洋組織。領袖們會後發表聯合聲明，首次確認中國崛起帶來的挑戰，強調北約要共同應對。

29個成員國的領導人周二（3日）晚於白金漢宮，出席由英女王伊利沙伯二世主持的歡迎晚宴後，周三早上轉往倫敦附近的沃特福德鎮一間酒店參加峰會。約翰遜致詞時表示，北約是團結的巨盾，保護成員國合共近10億人口，他指：「我們生活於和平，顯示只要北約同一陣線，無人可擊敗我們，所以無人會發動戰爭。」他又強調北約的重要原則是集體自衞權，重申英國對組織的承諾堅若盤石。

成員國領袖的聯合聲明強調北約要以同盟關係面對來自俄羅斯、中國、網絡安全等挑戰及威脅，重申北約是成員國的集體自衞及重要的安全諮詢平台，會履行安全開支分擔承諾，強化集體抵禦任何攻擊的能力。聲明強調，北約是一個自衞性質的聯盟，面對來自全方位的挑戰，重點提到俄羅斯、恐怖主義及網絡威脅，會堅持遵守軍控及核不擴散等條約。

美國近年積極拉攏歐洲抗衡中國影響力，北約今次的聲明亦首次表明中國日增的影響力，以及於國際事務的參與帶來機遇及挑戰，指出組織要以同盟身份共同面對。

斯托爾滕貝格周二表示：「中國國防預算規模全球第二大，最近更展出很多新型及現代化武器，包括射程覆蓋歐洲及美國的長程導彈。」他強調北約的防禦重點仍是歐洲及北美洲，但中國涉足北極及非洲地區，使之愈來愈接近北約，而中方亦大規模投資歐洲的基建及網絡空間。