眾院通過新疆人權法案　中美關係再添變數

美國眾議院周二（3日）壓倒性通過《維吾爾人權政策法案》，要求華府強硬回應中國打壓新疆維族人，要求制裁涉嫌侵害人權的中方高級官員；事件勢令中美關係再添變數。

眾議院以407票贊成及1票反對，大比數通過法案，唯一投下反對票的是共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）；他上月在眾議院通過《香港人權與民主法案》時，亦是唯一投反對票的議員。他事後在社交網Twitter解釋，他認為新疆人權問題屬於中國內政，「當我們的政府干涉別國內政時，意味着他國政府也可以干預我們的事務」。

法案表決前，眾議院議長佩洛西發表演說：「我們向北京發出信息，美國正在注視，我們不會保持沉默，這項立法有助我們揭開真相。」她又認為，維吾爾人的尊嚴和人權受到北京野蠻行徑的威脅，這是對世界集體良知的踐踏，而國會正在採取重要步驟來制止中方。

維權組織維吾爾人權項目表示，美國通過法案為其他國家採取同樣行動鋪路，又指每位眾議員在會上的發言，都是對反人類罪行的有力控訴，又稱美方的行動為維族人帶來希望。

眾議院今次通過的法案，被視為參議院今年9月通過的《維吾爾人權政策法案》增強版，納入參議院法案及另外兩項眾議院新疆法案的內容。該法案之後交給參議院審議及表決，一旦通過就交給總統特朗普；白宮未透露他會否簽署法案使之成法。

共和黨眾議員史密斯表示，中方在新疆的行徑如同設立「現代版集中營」，規模是自二戰猶太人大屠殺後首見，揚言美方絕不能對此沉默，並要求犯下人道罪行的中方官員問責。在參議院發起法案的共和黨參議員魯比奧稱，中國政府及中共有系統地消滅維族人的種族及文化特性，並期待把兩院版本的法案二合一及提交特朗普。

根據眾議院版本的法案內容，它譴責中國在新疆「再教育營」拘留逾100萬名維族等少數民族民眾，要求總統120天內向國會提交在新疆或中國其他地區，侵犯維族人人權的中方高級官員名單，並根據《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁相關官員，措施包括拒絕發出簽證及凍結資產；外媒報道法案點名新疆自治區黨委書記陳全國。

法案也要求國務院一年內提交新疆狀況報告，評估被拘留在「再教育營」及「勞改營」的人數，以及評估參與新疆地區鎮壓人權的中方官員，是否符合被美方制裁的條件。同時，它禁止向中方出口用作監控個人的設備，包括人臉及語音識別技術。