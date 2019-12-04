控TikTok在華存數據　大學生提集體訴訟

美國加州一名大學生上周入稟聯邦法院，對影音分享程式抖音海外版TikTok提出集體訴訟，指控程式在未經用戶同意下，獲取大量用戶數據，並把資料儲存在中國；TikTok暫未回應。

事主米斯蒂．洪（Misty Hong，音譯）在起訴書表示，TikTok在未經用戶知情或同意下，偷偷獲取用戶內容，例如從未打算發布的影片，為此付上沉重代價；又指程式在未經授權下獲取她的數據，包括由她製作但未有在網上分享的影片，並將之轉移到與中國政府合作的公司伺服器，因此代表1.1億名下載TikTok的美國人提出集體訴訟。

美國《紐約時報》早前報道，美國政府已對TikTok展開國家安全調查。TikTok與中國一直保持距離，堅稱其伺服器是在中國境外，其數據不受中國法律約束。

此外，TikTok早前被揭為免有面部缺陷、自閉症及唐氏綜合症患者，甚至是同性戀及超重人士會受網絡欺凌，曾將上述人士影片列入特殊用戶名單，導致其他用戶難以觀看有關影片。TikTok發言人周三（4日）解釋，有關政策初衷良好，但做法錯誤，因此決定廢除。