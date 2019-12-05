日參議院通過日美貿易協定　明年1月生效

日本參議院周三（4日）通過日美貿易協定及日美數字貿易協定，明年1月1日生效。根據協定，日本及美國將撤銷或降低對方產品的入口關稅。兩國計劃在協定生效後4個月，完成第二輪談判的預備性磋商。

根據日美貿易協定，日本徵收的美國牛肉關稅將從38.5%變為26.6%，最終將降至9%；美國豬肉關稅將從4.3%的高價格段降至零；美國芝士的入口關稅將從目前的29.8%降至零。日本最終也會撤銷美國葡萄酒的進口關稅，但不會為美國大米提供免稅額。美國徵收的1.4%日本冷氣零件入口關稅會被撤銷；日本機床的進口關稅會於協定生效的第二年撤銷；而日本牛肉的入口關稅亦會大幅減低。

此外，日美數字貿易協定以不對數字內容徵收關稅為原則，不禁止跨境數據利用和不規定在各自國內設置服務器的義務。兩國希望藉協定促進數據自由流通。

然而，日本在野黨批評日美貿易協定未有撤銷美國對日本汽車及零件徵收的關稅，是不平等協議。有人擔心美國農產品獲關稅優惠後，會令日本農民面臨激烈競爭。有指美國會在第二輪談判爭取達成包含服務貿易的自由貿易協定，日本則會繼續爭取撤銷汽車關稅。