司法委員會首場聽證會　3專家指有理據彈劾特朗普

美國總統特朗普的彈劾調查踏入新階段，眾議院司法委員會周三（4日）展開首場聽證會，邀請4名法律專家作證，其中3名由民主黨挑選的專家均認為，特朗普尋求外國干預大選、濫權及妨礙司法公正，足以證明可正式對他啟動彈劾。另一位專家則強烈反對，認為特朗普觸犯嚴重罪行的證據極為不足。

哈佛大學法學院教授費爾德曼（Noah Feldman）表示，就目前的證詞及證據顯示，特朗普濫用總統職權，以達到個人政治利益，犯下理應遭受彈劾的嚴重罪行。北卡羅萊納大學法律教授格哈特（Michael Gerhart）與史丹福大學法學教授卡蘭（Pamela Karlan）的意見亦一致。

格哈特則說道：「特朗普政治罪行包括受賄、妨礙司法公正和國會運作，他的不當行為比以前的總統尼克遜及克林頓更為嚴重。」又指如果總統這些行為不可以彈劾，那就沒有甚麼是可以彈劾。他又指出，憲法制訂的目的，是要防止美國國土上有人自立為王，若國會無法展開彈劾，則所有彈劾程序便沒有意義。

卡蘭則在開始作證前，先批評委員會共和黨高層指她沒檢視過12名證人的證詞是「侮辱」了她。她說看過每名證人的供詞文本，不會無的放矢。

不過，另一位由共和黨邀請的專家、喬治華盛頓大學法律教授圖雷（Jonathan Turley）認為，特朗普或有做錯，但目前未有證據顯示特朗普有犯罪意圖，他又批評民主黨彈劾調查過於急速及草率，缺乏通烏案中關鍵人物的證詞。他更批評民主黨人是出於憤怒而展開彈劾調查，並因證據不足而將彈劾的標準降低，警告這樣做立下危險先例。

白宮發言人格里沙姆事後在Twitter反擊，指這場「虛假的聽證」中，4名專家有3人都對特朗普有偏見。正在英國倫敦出席北約峰會的特朗普，則指聽證會是一場笑話，又批評民主黨人正在做對國家極壞的事。