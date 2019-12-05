珍珠港海軍船塢爆槍擊3死　槍手自轟亡

美國夏威夷珍珠港海軍船塢，於當地時間周三（4日）發生槍擊，據報至少3人中槍身亡，包括平民。消息指槍手已吞槍自殺身亡，他自轟前曾殺害2名平民，但具體情況未明。

美媒報道，當地時間周三下午2時半左右，位於瓦胡島南岸珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor Hickam）的海軍船塢Drydock 2號發生槍擊，造成多人傷亡。當局接報派員趕到現場處理，但公布的資訊不多，暫未知槍手是軍人抑或平民。

據報現場傳來多下槍響，一名目擊者稱，他在辦公桌前工作時驚聞巨響。他表示：「我認得這是槍聲，及時望出去並看到槍手，估計他是水兵，因他身穿制服，並吞槍自殺。」

當局在事發後封鎖船塢，並呼籲附近民眾躲到安全地方，船塢人員亦收到相關資訊。據悉，該區有不少平民，有士兵受訪稱擔心住在該區的朋友安危。

事發於日軍偷襲珍珠港事件78周年紀念日前3天。1941年12月7日二戰期間，日本海軍對美國海軍珍珠港基地發動突襲，造成逾2300名美國人喪生，並引發太平洋戰爭，是二戰的重要轉捩點。