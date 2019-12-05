被禁參與聯邦補貼項目　華為起訴美國聯邦通訊委員會

美國聯邦通訊委員會（FCC）早前決定，將中國科技巨企華為和中興通訊列為構成國家安全威脅的企業，禁止美國農村地區電訊營運商使用「通用服務基金」（USF）採購兩間企業的服務和設備。對此，華為周四（5日）宣布正式向美國法院提交起訴書，控告FCC違反美國憲法和《行政訴訟法》。另德國電訊（Deutsche Telekom）同日表示，延遲簽署5G採購合約。

FCC早前在聲明中表示：「兩間公司（華為和中興）與中國共產黨政府及軍方有緊密聯繫，兩企業受到中國法律的約束，規定它們有義務配合中國情報機構的任何要求，並將其高度保密。」

華為周四在廣東深圳總部召開新聞發布會，公司首席法務官宋柳平在會上表示，FCC主席及其他委員未提供任何證據，證明華為構成安全威脅的指控。華為從2018年3月起與美國農村地區運營商提交了多輪事實依據和反對意見，但遭FCC忽視。他指出，美國農村地區的運營商選擇與華為合作，是因為他們認可華為設備的質量和安全性，批評FCC「僅僅因為華為是一家中國公司就禁止我們，不能解決任何網絡安全問題」。

案件首席律師格倫納格（Glen Nager）表示，FCC未按照相關標準就通過僅針對華為等中國公司的決定，且FCC也承認是針對中國公司。他補充道，有關決定遠遠超越FCC法定權力，質疑FCC沒有權力作出國家安全認定，也沒有權力基於該判斷限制USF基金的使用。

另外，歐洲最大電訊營運商德國電訊周四向英媒表示，由於政治形勢不明朗，德國政府仍未就禁止華為參與德國5G網絡建設做出最後的決定，目前不會與任何供應商簽署5G採購合約，並已將決定通知各供應商。

報道引述消息人士表示，德國電訊主管技術的董事曾與華為副董事長徐直軍見面，討論中德商業關係。但前者未有正面回應，僅表示該德國公司為了安全理由，一直採用多家供應商。

中國駐歐盟使團團長張明周三（4日）在媒體發表文章，批評美國國務卿蓬佩奧在5G問題上向中國企業「潑髒水」，濫用國家安全的概念，以中國從事間諜活動、竊取知識產權等理由，鼓動歐洲國家放棄和中國合作。中方希望並相信歐方在建設5G網絡上會堅持公平、公正及非歧視原則，不會落入「冷戰思維」的陷阱。