中年婦吸電子煙半年　罹患罕見重金屬塵肺症

電子煙的禍害備受關注，一份國際醫學期刊周三（4日）刊登研究報告，提及一宗相關的重金屬塵肺症（hard-metal pneumoconiosis）個案。該患者用電子煙槍來吸食大麻，研究員在其釋放的氣霧中發現多種金屬物質，懷疑病因與此有關，相信是首宗因吸食電子煙罹患該病的案例。

個案中的49歲女患者居於美國加州，吸食電子煙半年後，開始持續咳嗽、氣喘、胸翳及呼吸困難，無論是走路、上落樓梯，甚至只是靜止狀態下也有這些徵狀。負責診治的加州大學三藩市分校（UCSF）病理學臨床教授瓊斯（Kirk Jones），抽取患者肺部活組織檢查，證實她患了重金屬塵肺症。該病一般只見於經常暴露於打磨工具或研磨鑽石時所用的鈷和鎢等工業用金屬環境的人。

瓊斯之後再測試患者吸食的電子煙所釋放的氣霧，發現含有鈷、鎳、鋁、錳、鉛、鉻等工業用有毒金屬物質。瓊斯指出，由於患者的工作及生活沒機會接觸上述金屬，故他們推斷其肺病因吸食電子煙引起。患者現已停止吸食電子煙，病情雖有改善，但其肺部可能永久受損。是次研究結果刊於《歐洲呼吸學會期刊》（European Respiratory Journal》。