崔天凱談及香港新疆問題　強調維護統一堅定不移

中國駐美大使崔天凱周三（4日）在華盛頓，出席美中貿委會的年度晚宴，談及香港、新疆局勢及貿易爭端。他批評有人在香港和新疆問題上製造假新聞，強調維護主權、安全、發展利益，維護國家統一、民族團結、人民幸福，永遠是中方堅定不移的目標。

崔天凱表示，香港和新疆局勢的真實情況被人嚴重歪曲，香港的當務之急是止暴制亂、恢復秩序，有人正挑戰「一國兩制」底線，真正目標是推翻「一國」、毀掉「兩制」。崔天凱指，新疆曾經歷數以千計的暴恐事件，經過嚴打頑固暴恐分子、教育曾受暴恐思想影響的民眾後，新疆已有3年沒有發生暴恐事件，各族人民恢復正常生活

崔天凱指過去一年多來，貿易爭端的烏雲籠罩中美兩國，雙方的經貿團隊正為解決分歧而努力，只要堅持在平等互利、互相尊重的基礎上對話，中美經貿關係能重回正軌。他警告，「脫鈎」、「新冷戰」、「文明衝突」等極端主張登堂入室，美國一些人將矛頭指向中國的執政黨和國家制度，試圖在中美之間重建經濟、科技和意識形態的「柏林圍牆」，甚至挑起兩國衝突。他重申，中方無意在全球或地區爭霸，願與美方構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係。