王毅訪問南韓緬甸　加強鄰國對話合作

中國外交部長王毅在亞洲展開連場外交活動，他周四（5日）訪問首爾期間與南韓總統文在寅會面，推動兩國加強對話合作。王毅還應邀於周六（7日）抵達緬甸，展開2日訪問。

王毅與文在寅會面時表示，當前單邊主義、強權政治威脅國際和地區和平穩定。中韓作為近鄰，有必要及時加強對話合作，共同捍衞多邊主義，維護自由貿易，堅持國際關係基本準則。他同時歡迎文在寅本月稍後赴成都，出席中日韓首腦會談。文在寅則指，中韓密切對話合作，有助東北亞安全穩定，及共同戰勝全球經濟不確定因素，並希望中國繼續支持推動半島和平新時代。

當日較早前，王毅還與南韓政商界人士、前政府官員及記者共進午餐。他在演講時提到，冷戰思維早已過時，霸權主義不得人心，中國復興是歷史必然。他再次批評美國在南韓部署薩德導彈防衞系統，重申這是針對中國。中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，王毅此次訪問是中韓之間一次重要戰略溝通。對於朝鮮半島去年以來的發展變化，中韓同意按照「雙軌並進」思路，推進半島問題解決進程。

王毅周六將應緬甸國務資政昂山淑姬邀請訪問當地。與此同時，日本國家安全保障局長北村滋，周四起訪問中國3日，就兩國共同關注的重要問題交換意見。