治療柏金遜病人妄想藥物　或可抑制老人癡呆

俗稱老人癡呆症或腦退化症的認知障礙症愈見普遍，惟目前難以根治。一個在美國加州聖迭戈舉行的醫學會議周三（4日）公布，一種治療柏金遜病患者妄想症狀藥物，對抑制老人癡呆同樣有效。若監管機構同意，該藥有望成為近20年來首種抑制認知障礙症的新藥。

由美國Acadia製藥公司開發、名為Nuplazid的日服藥片，主要抑制柏金遜病患者出現妄想及幻覺問題。研究人員讓400名患有認知障礙症及精神病的患者，以低劑量服用該藥3個月後，再將有反應人士分成兩組繼續服用藥物。其中一半人繼續服用真正藥物，其餘人士則服食安慰劑為期半年，或症狀復發或惡化為止。

有獨立監察人員發現，有28%服食安慰劑人士出現認知障礙症復發或惡化的情況，較服用真正藥物的13%多出1倍。領導研究的卡里洛（Maria Carrillo）表示，有關研究規模較小，不過藥物效果似乎很大，未知美國食品及藥物管理局（FDA）是否需要更多證據，以批准藥物用於抑制認知障礙症。

美國目前約有800萬人是認知障礙症患者，其中30%患精神病。認知障礙症藥物發現基金會研究人員形容，是次發現是抑制有關症狀的重大一步。惟美媒去年曾報道，有柏金遜病人服用該藥物後，未達預期減輕出現幻覺、妄想次數及程度等。