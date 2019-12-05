姆紐欽籲各國暫緩數碼服務稅　盼藉OECD達共識

美國財政部長姆紐欽周二（3日）致函經濟合作與發展組織（OECD）秘書長古里亞，呼籲各國暫緩訂立數碼服務稅，並透過OECD達成共識及協議。法國早前決定向大型互聯網科技公司徵數碼服務稅，引起美國不滿，後者揚言向法國貨加徵高額進口關稅作報復。

姆紐欽在信中表示：「我們相信，在（OECD）會談中達成協議很重要，這可防止單邊措施擴散，如數碼服務稅這種威脅長久以來多國國際稅務共識的措施。」他稱，希望各國暫緩訂立數碼服務稅，讓OECD協助達成多邊協議。法國數碼經濟事務部長塞德里克·奧（Cedric O）周二亦指，相信仍有時間來避免關稅威脅，又稱視在OECD達成協議為首要及最佳目標。

法國規定，在當地有業務的互聯網及科技公司，需要繳交3%的總收入作數碼服務稅。美國貿易代表萊蒂澤周一（2日）發表報告，批評法國的數碼服務稅有歧視性，針對美國的科技巨企，如Google、蘋果公司、Facebook及亞馬遜等。美國揚言向24億美元（約187.2億港元）的法國貨，加徵最高100%的關稅，指貨品清單包括香檳、化妝品、乳酪及芝士等。美國又指，會調查奧地利、意大利及土耳其等國的同類稅項。