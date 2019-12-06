民主黨起草彈劾條款　特朗普冀獲公平審訊

針對美國總統特朗普的彈劾調查展開近兩個月後，眾議院議長佩洛西周四（5日）宣布，指示司法委員會起草彈劾條款。委員會最快下周就彈劾條款審議，本月底再交由全院表決。特朗普回應時稱，希望眾議院立即通過有關程序，讓他在參議院獲得公平審訊。

佩洛西表示：「今天，我指示司法委員會主席起草彈劾條款。總統使我們別無選擇，他再次試圖為一己利益操控選舉。」她亦提到，特朗普濫權、罔顧國家安全，危及選舉公正。有消息指，彈劾條款將起訴特朗普妨礙司法公正及賄賂等，但不太可能包括叛國罪。

當佩洛西準備離開記者會時，辛克萊廣播公司記者羅森（James Rosen）問：「議長，你憎恨總統嗎？」佩洛西停下步伐回應，澄清沒有憎恨任何人，彈劾特朗普關乎國家憲法，揭示總統違反就職誓言；又指自己作為天主教徒，在充滿愛的環境成長，總為總統祈禱。

特朗普在Twitter稱不相信佩洛西會為他祈禱，又指若眾議院有意彈劾，就應立即通過有關程序，並上交參議院讓他得到公平審訊，亦讓國家回復正常。白宮發言人格里沙姆指特朗普除領導美國邁向經濟繁榮，甚麼也沒有做過，民主黨應為展開彈劾調查感到羞耻。

美國傳媒報道，司法委員會最快下周表決彈劾總統的條款，眾議院大會或12月20日假期前表決否彈劾特朗普，相信通過的機會很大。與此同時，最新民調顯示，支持及反對彈劾特朗普的民意表現兩極，46.8%受訪者表示支持，反對百分比為44.5%。