中美副部級官員通話　傳農產品採購量有分歧

美國財長姆紐欽周四（5日）在眾議院金融機構委員會聽證會後表示，中美副部長級别官員當天通電話，並稱中美貿易談判在正軌，重申美方不會設下達成協議的期限。惟美媒引述消息指，美方對達成協議愈來愈不樂觀，兩國仍就中方採購多少美國農產品存有分歧。

姆紐欽表示美方正竭盡所能以圖達成協議，但引述總統特朗普稱，美方要達成一項正確的協議，亦不會受期限困擾；又指相關談判仍在進行。與此同時，特朗普同日被問到會否如期本月15日對1560億美元（1.2萬億港元）的中國貨加徵關稅時表示，中美貿談有進展，雙方正討論其他重要的事項，未討論到加徵關稅的問題。

不過，《華爾街日報》周四報道，中美仍未就中方採購的美國農產品數量達成共識，特朗普要求中方買400億美元至500億美元（約3120億港元至3900億港元）的農產品，比中國去年向美國購買的86億美元（約670億港元）農產品多。據報美方亦希望中方公開宣布購買計劃，並表明不受市場情況或中國的貿易責任影響。

另外，英國傳媒引述白宮消息指，特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納將成為中美貿易談判人員之一。據指他扮演關鍵角色，令美國去年與加拿大及墨西哥在新貿易協議達成共識。

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