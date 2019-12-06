特朗普辱金正恩　朝斥老頭老毛病發作

美朝談判死線不足一個月之際，美國總統特朗普的不怕動武言論，激起北韓強烈反彈。該國外務省副相崔善姬周四（5日）警告，若美國蓄意挑釁，朝方將以牙還牙，更質疑「老頭」特朗普是否老毛病發作，有意重現兩年前的口水戰。

特朗普周二（3日）再以「火箭人」形容北韓領袖金正恩，崔善姬批評他不鄭重對待金正恩，並對北韓最高尊嚴說三道四，令「北韓人民激起了一層又一層對美國和美國人的憎恨之波」。她稱若特朗普只是一時衝口而出的失言，那是不幸中的大幸；若這是故意刺激北韓、蓄謀已久的挑釁，那麼問題就隨之改變。

崔善姬警告，若特朗普有意重現兩年前美朝領導人口水戰時的言辭，將是十分危險的挑釁，北韓將密切注視他會否再說動武言論和比喻稱呼金正恩。她稱若這類言論重現，代表美方精打細算對朝挑釁，北韓將着手使用反制惡言回應；又指若特朗普再發表刺激局勢的言論，「應確診為老頭的老毛病重新發作」。

特別的是，崔善姬提到雖然特朗普發表侮辱性的言論，但金正恩未對此作出任何回應。南韓傳媒分析指，這代表北韓沒有「同流合污」，阻止局勢進一步惡化。

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