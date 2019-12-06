傳美增兵中東7000人　加強防空海軍力量

美國傳媒周四（5日）引述知情官員報道，由於伊朗的威脅持續增加，美國國防部計劃向中東增派5000名至7000名士兵；國防部官員亦承認考慮向區內增兵。

今年5月起，美國已向中東先後增派1.4萬名士兵，連同原先部署當地的士兵，區內美國駐軍人數達7.4萬人。報道指考慮增派的士兵來自海軍艦艇、空軍及導彈防禦部隊，其中正駛往中東的杜魯門號航空母艦便有5000人及約80架軍機。

國防部副部長魯德周四出席參議院軍事委員會聽證會時，被議員追問有關增兵的報道，他確認國防部考慮向中東增兵，但拒絕透露更多詳情，僅表示美軍定期就調動各地士兵考慮不同選項，而國防部長埃斯珀未作出任何增兵的決定。

白宮國家安全顧問奧布賴恩其後表示，總統特朗普對增兵中東持開放態度：「如果需要士兵震懾伊朗，我們有能力派他們到中東，但我不認為此事正在發生。」

美軍神盾驅逐艦舍曼號上月25日在阿拉伯海，截獲一艘小船並發現一批運往也門的伊朗製導彈零件。國務院周四公開行動的相關照片，美國伊朗事務特別代表胡克表示，該批零部件屬於反艦及對地巡航導彈、防空導彈及反坦克導彈。