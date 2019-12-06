4人疑參與工會行動被炒　向政府投訴Google

美國互聯網企業Google有4名員工報稱，疑因參與工會行動而上月底被資方解僱，認為公司此舉是企圖打壓員工，阻止他們爭取權益，因此周四（5日）透過美國電訊工人聯合會（CWA），向美國政府的全國勞資關係委員會（NLRB）投訴。

事主分別是杜克（Paul Duke）、伯蘭（Laurence Berland）、瓦爾德曼（Sophie Waldman）及里弗斯（Rebecca Rivers），他們曾在Google帶領及參與籌劃工會行動。杜克、伯蘭、瓦爾德曼今年8月聯署，要求公司拒絕與3個美國移民部門合作，因為對方沒有善待移民；里弗斯則曾抗議Google的政策對同性戀者或跨性別人士的支援不足。杜克說：「我因召集同事爭取更佳工作環境而被解僱。」

Google上月承認僱用一間擅長打擊工會行動的顧問公司。Google拒絕回應涉事員工的投訴，只稱他們因違反數據安全政策而被辭退。CWA稱一直以來嘗試召集Google員工，也曾派人協助他們組成工會；NLRB將展開調查，一旦發現當事人提供的表證成立時，就會協助雙方和解；若談判失敗，員工或會入稟法院。

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