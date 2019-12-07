沙特少尉槍手襲海軍基地　增至4死或涉恐襲

繼美國夏威夷珍珠港海軍船塢爆發槍擊案後，佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地於當地時間周五（6日）亦發生槍擊案，至少4死8傷，死者包括槍手。佛州州長德桑蒂斯證實，槍手來自沙特阿拉伯空軍，並正在該基地接受訓練。當局正調查事件是否屬恐襲。

德桑蒂斯在記者會表示︰「槍手的外國公民身份將會為這宗案件留下很多問號，沙特政府需要為案中受害人做更好的事，他們將會虧欠我們。」基地司令官指，槍手是航空學員，是基地現有數百名外國學生中的其中一人。另有傳媒引述消息指，槍手名叫阿爾沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani），是一名沙特空軍少尉。

美國總統特朗普對死者和家屬表示哀悼，指會繼續監察情況，調查已展開。他又指沙特國王薩勒曼對事件致哀，對方稱案件野蠻。

事發於早上7時左右，當時有基地的員工排隊入內上班。警方接報後，派出大約100輛救援車輛到場，呼籲附近居民留在室內。基地亦封鎖入內的閘門，數架軍方直升機於該區域上空盤旋戒備。警方其後宣布槍手已經死亡，但暫未知他是自殺還是被警方擊斃。據指，傷者分別被送至2間醫院。