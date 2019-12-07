基地槍擊：沙特國王致哀　斥槍手野蠻

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地槍擊案，槍手證實是沙特阿拉伯空軍人員，令美國與沙特的關係蒙上陰霾。美國總統特朗普對死者和家屬表示哀悼，稱已展開調查並繼續監察情況；又指沙特國王薩勒曼為事件致哀，對方形容槍手所為「野蠻」。

槍擊案發生後，特朗普周五（6日）下午在Twitter發文表示，薩勒曼已致電他表達由衷的哀悼，並對死傷者的家屬和朋友予以慰問。貼文寫道：「（薩勒曼）國王指沙特人民對槍手野蠻的行徑感到非常憤怒，該人並不代表喜歡美國人的沙特民眾之感受。」

特朗普拒絕評論事件是否恐襲，僅稱很快發表調查報告。有共和黨議員認為基本上可視為恐怖主義行為而非職場暴力，呼籲沙特全面配合調查。沙特其後發布薩勒曼與特朗普的通話內容，薩勒曼強調沙特完全支持美國，已指示安全部門與美方合作助查。

沙特是美國在中東的主要盟友，也是圍堵伊朗的重要成員，但槍手的身份令兩國關係蒙上陰影。消息指，赴美受訓的沙特人員是軍方精挑細選，很多都來自精英家庭。有輿論重提911恐襲，指19名涉案男子有15名沙特人，部分人曾在佛州的飛行學校受訓。