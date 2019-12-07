美商務部長：貿易協議最大障礙是缺乏信任

美國商務部長羅斯周四（5日）受訪時表示，中美達成貿易協議的最大障礙是缺乏信任，而美方為簽署協議設下多個條件，包括結構性改革及減少美國赤字。

羅斯指中國不守諾言的紀錄不太好，因此需要一個良好的執行機制，但承認這是最難做到的。他說：「最重要是我們得到正確的協議，我們嘗試推倒過去數十年對華的不正確貿易關係。」被問及會否如期本月15日對中國加徵新一輪關稅時，羅斯稱這不是一個確定的期限，而是一個中方將會關注的「數據點」。

與此同時，羅斯透露華府為簽署貿易協議設下的條件，包括更多當前的貿易、減少美國的赤字、結構性改革、尊重知識產權、不再強迫技術轉移、不再補貼國有企業。不過，他承認中方需要透過立法，才能夠符合總統特朗普的標準。

貿易戰持續多時，對中美企業影響深遠，但羅斯認為只有農民才是這場貿易戰的美國受害者：「個別企業可能出現暫時性的困難，比如說農民。（中方）的報復針對美國農民是非常不公平，因此特朗普向農民發放數百億美元援助。」

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁