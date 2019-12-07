基地槍擊：禁軍人私攜武器　基地安全成疑

美國軍事設施不足一周內兩度發生槍擊案，當地輿論認為應撤銷軍人不得持私人槍械進入基地的禁令，讓他們遇上槍擊案時可以自衞並制服槍手。與此同時，有議員要求國防部檢討讓外國軍人參加的軍售訓練計劃，以防外來施襲者威脅美國軍人安全。

現時美軍規定軍人不能把私人槍械帶入基地，多年來一直有軍人及支持擁槍權的人士要求推翻禁令，並稱很多槍擊案將能隨着此禁令撤銷而被阻止。總統特朗普去年也指將檢視這政策，稱「若我們不允許軍人持槍是一件很壞的事。」2014年德州胡德堡軍事基地槍擊案一名生還者表示，事發時他只能躲在房內，眼白白地看着同袍被射殺。

參謀長聯席會議主席米利曾表示不贊成撤銷禁令，指基地有足夠的執法人員保護，在2009年的胡德堡槍擊案中，警方8分鐘內到場。也有人建議基地應實施類似交通安全管理局安檢的檢查，確保無人私攜武器入內。今次發生槍擊案的佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地，2016年起規定訪客出示身份證明及帶着訪客證件，入內參觀時需要有專人陪同。

另外，槍手以外國軍售訓練計劃赴美，令該計劃的安全備受關注。現時有來自153個國家、合共5181外國軍隊的人員在美受訓，包括852名沙特人，他們事前要接受美國國防部的安全審查。共和黨佛州參議員史葛促請軍方檢討計劃，認為所有進入美軍基地的外國軍人都應先經嚴格審查，美方不能向有意傷害美國人的人士提供先進軍事訓練。