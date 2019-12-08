環球時興：6秒不眨眼　挑戰生理反應極限

網上影片分享平台近日興起一股名為「6秒不眨眼」（#6sblinktest）的挑戰熱潮，要挑戰者保持6秒不要眨眼，不需要任何工具，聽起來非常容易，但原來殊不簡單。很多網民以至名人都踴躍挑戰，但不少人因未能準確地在第6秒眨眼，露出不忿表情，十分搞笑。

眨眼能有助淚水分泌，是人體正常生理反應。這個挑戰偏偏要測試人體極限，要人在0秒時先眨一下眼，忍完6秒再眨一次眼才算成功過關。有400多萬粉絲的女網紅「Rhia」，在鏡頭前瞪着藍藍大眼，裝模作樣化妝、擺動身體搞氣氛，並在頭上的秒鐘計停在5.9998秒時眨了眼，只差少少才達標，十分可惜。

另一名有70多萬粉絲的男網紅「JulienBam」則搞搞新意思，他在0秒時先眨一下眼，然後鏡頭移向其後方的男友人，由對方在6.0001秒眨眼完成挑戰。二人盡顯默契，成績不錯之餘，亦十分有看頭。亦有人剛開始已不住眨了數下，捂嘴宣告挑戰失敗。

英國女星Georgia Toffolo也有參加挑戰，只見她抱着熊布偶，兩者一起眼都不眨地睜着萌萌大眼，緊張地等待6秒倒數完成，她對成績感到滿意，還開玩笑說熊布偶一次都沒眨眼。