國力象徵　新航母甘迺迪號命名

美國海軍上周六（7日）為甘迺迪號核動力航空母艦舉行命名儀式，已故前總統甘迺迪的女兒嘉露蓮在儀式上表示，這艘航母代表父親的理念，希望它繼承父親的精神、建設和平。甘迺迪號是第2艘福特級航母，預料2022年交付海軍服役。

儀式在維珍尼亞州紐波特紐斯造船廠舉行，出席者還有前國務卿克里及美國太空總署前署長博爾登。嘉露蓮按照傳統在船頭敲碎香檳，她在演說表示：「這艘船代表父親的理念，分別是勇氣、犧牲及相信自由，我希望它航行時能帶着父親的精神、戰時的領導力、危機中的勇氣，以及刻苦且穩定地建設和平。」

嘉露蓮稱甘迺迪號未來有助實現父親生前的願景，即一個更公正的美國及更加和平的世界。適逢當天是二戰日軍偷襲珍珠港78周年，博爾登指該航母象徵美國的力量，也象徵甘迺迪在珍珠港事件後，冒生命危險自願參加太平洋戰爭。

這是美軍第2艘以甘迺迪命名的航母，今次命名的甘迺迪號屬於新一代的福特級航母，採用不少新科技，包括以電磁彈射器取代蒸氣彈射器。它排水量達10萬噸，可搭載75架各式軍機，船員只有4500多人；至於姊妹艦福特號去年服役。