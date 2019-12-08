華裔一家四口滅門　男屋主疑殺妻兒再自殺亡

美國紐約州韋斯特切斯特縣近日發生滅門慘案，任職金融機構高層的46歲華裔男子劉傳凱（Chuan-Kai Liu，音譯）涉嫌殺死妻子及一對年幼子女後，再自盡身亡。由於劉家一向予人和諧印象及無家暴紀錄，故案件令鄰居感到難以置信。警方則僅透露劉男生前承受極大壓力，目前仍在調查案件動機。

上周四（5日）下午，劉男的7歲兒子坦尼森（Tennyson）及4歲女兒艾德琳（Adeline）無故缺課，警員在接報後前往普萊森特維爾（Pleasantville）登門調查，詎料驚見劉傳凱及其42歲華裔妻子多蘿西（Dorothy Liu），以及孩子們的屍體。警方翌日在記者會上指出，證據強烈指明案件是劉傳凱先用刀殺死妻兒，再以同一把刀自殺身亡。

調查指涉案家庭原本十分和諧，劉傳凱在日本三菱日聯金融集團（MUFG）任職項目經理及金融分析家；該公司事後發聲明指對慘劇感到極度悲傷，會致力支援受事件影響的員工；劉家在紐約市皇后區的舊鄰居亦表示，對事件感到震驚，因為他們一家並沒遇到困難，也從未見過劉有負面情緒，夫婦二人亦一直相處良好。