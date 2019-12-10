世貿被指偏幫中國　美阻法官任命癱瘓法院運作

世界貿易組織（WTO）上訴機構（Appellate Body）致力解決國際爭端，惟近年多次遭美國阻撓法官任命，該法院周二（10日）有兩名法官退休，如今只剩最後一名法官。有貿易官員透露，美國特朗普政府反對法官任命的方案，令到上訴機構無法運作。

根據世貿規定，任何案件必須由至少3名法官裁決，但目前上訴機構有兩名法官的任期結束，周二起只剩一名法官在任，人手不足會令法院停止運作。有其他國家嘗試提出填補法官空缺的方案，並要求上訴機構90天內對案件作出裁決，惟美國駐世貿組織大使謝伊（Dennis Shea）指成員國未解決華府的憂慮，因此美方不能支持填補法官空缺的方案。

歐盟駐世貿大使馬查多（João Aguiar Machado）將矛頭指向美國，因為美方剝奪其他成員國享有具約束力的解決爭端機制的權利；他又表示，歐盟已做好應變準備，爭取由上訴機構前法官臨時裁決。報道指，美國一直擔心世貿裁決違反其利益，遂透過阻撓法官任命以癱瘓法院運作，據指華府不滿世貿對美方處理中美貿易爭端時施加限制，認為世貿在補貼產品問題上給予中方利益。