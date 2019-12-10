弘揚冰桶挑戰　前棒球手不敵漸凍人症離世

美國前棒球手弗拉泰斯（Pete Frates）在2014年加入「冰桶挑戰」，為俗稱漸凍人症的葛雷克氏症（ALS）患者籌款，協助帶起全球善舉風潮。弗拉泰斯本身亦與ALS搏鬥多時，惜其家人周一（9日）帶來噩耗，宣布弗拉泰斯終不敵病魔，在34歲之齡離世。

弗拉泰斯曾任波士頓學院棒球隊隊長，2012年確診患上ALS，此後致力希望喚起公眾對ALS的關注。其友人基芬（Corey Griffin）為他發起冰桶挑戰，其後由頗具名氣的弗拉泰斯發揚光大。不過，基芬在2014年時因跳水溺斃，如今連弗拉泰斯亦離世，令人扼腕。弗拉泰斯的家人指，他在家人陪伴下安詳離世，讚揚弗拉泰斯從未因病抱怨，反而視之為給他人帶來希望的機會。

在冰桶挑戰中，被點名挑戰者需在24小時內淋冰水，否則要向ALS的慈善團體捐款100美元（約780港元）。不少名人如前總統喬治‧布殊、微軟始創人蓋茨、荷里活巨星「雷神」基斯漢斯禾夫、曉積文及湯告魯斯均有參與，令ALS獲廣泛關注、籌得逾2億美元（約15.6億港元）。