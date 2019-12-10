隱瞞阿富汗戰爭無法勝出　華府誤導國會公眾

阿富汗戰爭長達18年，美國與塔利班恢復和談之際，美媒周一（9日）公開華府2000頁有關這場戰爭的文件，揭示小布殊、奧巴馬及特朗普政府誤導公眾，訛稱戰爭取得成功及有進展，同時隱瞞失敗之處；國防部回應時否認意圖誤導國會及公眾。

該批文件屬於阿富汗重建特別監察長辦公室，過去數年展開的「吸取教訓」項目，被《華盛頓郵報》稱之為「阿富汗文件」。文件採訪美國高級軍官及外交官、援助人員、阿富汗官員及在戰爭直接發揮作用的人士。負責南亞事務的國務院官員鮑徹2015年受訪時稱，華府沒有剷除阿蓋德及塔利班後的明確戰略或目標，他表示：「我們嘗試達成無法達到的目標，而非達成可以達到的目標。」

美國陸軍三星上將盧特（Douglas Lute）同年在訪問形容，「我們根不知道在做甚麼」；小布殊及奧巴馬時期在白宮任職的埃格斯（Jeffrey Eggers）則質疑在阿富汗戰爭的花費：「我們付出1萬億美元（約7.8萬億港元）後得到甚麼？這值得嗎？」

白宮國家安全委員會一名高級官員更披露，在奧巴馬政府時代，白宮及國防部持續施壓，要求提供虛假數據，證明2009年至2011年的增兵計劃發揮作用。陸軍中將弗林更表示：「如果我們真的是做得好，為何這令人感到我們正輸掉？」

文件公開後，阿富汗重建特別監察長辦公室承認，這表明國民一直被騙；《華盛頓郵報》形容，訪問內容反駁華府宣稱戰爭取得進展的說法，同時「清楚顯示官員發表明知是錯誤的樂觀聲明，並隱瞞戰爭已是無法勝出的確鑿證據」。