揶揄特朗普乖張老糊塗　朝促深思慎言

針對美國總統特朗普警告北韓或失去一切的言論，北韓勞動黨中央委員會副委員長李洙墉周一（9日）稱，如果他不想見到更差的災難性後果，就應該深思熟慮，停止發表刺激領袖金正恩的污言穢語。兩國口水戰升級，令朝鮮半島局勢日漸惡化。

李洙墉認為特朗普很想知道北韓的想法，並為朝方之後的舉動感到焦急不安，近日的言論亦清楚證明他感到畏懼。李洙墉說：「特朗普可能心急如焚，但應接受一切都是咎由自取的現實；若他不想看到更糟糕的災難性後果，還是深思熟慮為好。」

談到本月底的美朝談判死線時，李洙墉指金正恩將作出最終判斷和決定，但他目前未表態，更不像特朗普使用奚落性及刺激性的言論，呼籲特朗普停止刺激金正恩。

與此同時，北韓亞太和平委員會委員長金英哲同日回應特朗普的言論時，形容他是喪失忍耐、輕率而乖張的老人，而朝方有可能再次不得不再稱呼他為「老糊塗」。

另外，北韓至今未有透露西海衞星發射場的「非常重大」測試性質，南韓傳媒周二（10日）引述消息指，北韓可能進行了兩次或以上的引擎燃燒測試，意味該國可能準備發射多款導彈；加上朝方聲稱測試可改變戰略地位，也可能公開多款新導彈。

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