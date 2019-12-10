人類發展指數挪威居首　香港第4美國第15

聯合國開發計劃署（UNDP）周一（9日）公布2019年人類發展報告及人類發展指數，其中挪威位列全球生活水平最高的國家或地區，香港與德國並列第4名；中國內地則只排第85。香港亦以平均近85歲的壽命，成為全球最長壽的地區。

報告評估189個國家和地區的衞生、教育和收入水平，排名頭3位分別是挪威、瑞士、愛爾蘭，德國與香港緊隨其後，澳洲排第6位，新加坡排第9位，英美並列第15位，非洲國家尼日爾包尾。其中，香港人的平均壽命最高，達84.7歲；民眾平均接受12年教育，人均年收入為60,221美元（約47萬港元）。

人均接受教育時間最長的為德國，平均有14.1年；人均年收入最高是卡塔爾，平均有110,489美元（約86萬港元）。中國內地方面，平均壽命為76.7歲，平均接受7.9年教育，人均年收入為16,127美元（約12.6萬港元）。

報告指出，雖然很多人脫離貧窮、疾病和飢餓的威脅，但面對愈來愈多的不平等，全球各地示威頻生，涉及車費、油價、尋求自由和公義等不同原因，導致民眾上街爭取公正及公義。報告又指，教育、科技及氣候變化等問題上出現裂縫，亦恐為社會帶來工業革命以來最大的分歧。

人類發展指數部分排名：

1. 挪威

2. 瑞士

3. 愛爾蘭

4. 德國/香港

6. 澳洲/冰島

8. 瑞典

9. 新加坡

10. 荷蘭

15. 英國/美國

19. 日本

85. 中國內地