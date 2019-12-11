斥特朗普凌駕法律　民主黨公布兩項彈劾條款

美國眾議院民主黨人周二（10日）宣布總統特朗普的兩條彈劾條款，即濫權及妨礙國會，令他成為該國歷來第4位面對彈劾的總統。司法委員會預料周四（12日）投票表決，若順利通過可在聖誕節前後，交由眾議院全院表決。司法委員會主席納德勒指沒有人凌駕法律；特朗普強調自己沒有犯錯，形容針對他的指控是「獵巫行動」。

司法委員會在周一展開約10小時的聽證會後，納德勒、眾議院議長佩洛西與多名民主黨人會見記者，並宣布特朗普的彈劾罪名。民主黨人均認為如果特朗普的行為不受約束，這會對民主進程構成危險。納德勒表示，特朗普危害憲法、國家民主、國家安全及下屆大選，必須即時採取行動。他強調即使是總統，無人可以凌駕法律；情報委員會主席希夫認為針對特朗普的證據是無容置疑。

民主黨指控特朗普濫用權力，他透過向烏克蘭施壓、扣起該國的軍事援助，要求對方調查其對手、前副總統拜登父子；民主黨又認為特朗普拒絕讓高級官員遵守傳票的要求到國會作證，這足以構成妨礙國會。不過，白宮發言人格里沙姆稱指控沒有證據，又認為參議院會開脫特朗普的罪名。