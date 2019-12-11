韋氏辭典年度單字：they　與非二元性別有關

美國辭典及出版商韋氏公司（Merriam-Webster）周二（10日）公布，將人稱代名詞「they」（他們）列為2019年年度單字，「they」的搜尋次數比2018年上升313%。辭典資深編輯指，近年網民習慣使用非二元性別的代名詞，故令「they」的搜尋激增。

韋氏公司發現，美國跨性別模特兒雷絲（Oslo Grace）在1月登上國際時裝舞台後，令「they」的搜尋量激增；另一個搜索高峰是今年4月，當時國會議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）在聽證會上倡議立法保障性小眾（LGBTQ）權利時，談到自己孩子的行為或性別不符合傳統上的男性或女性。

辭典總編輯蘇高洛夫斯基（Peter Sokolowski）對結果大感驚訝，他又引述美國心理學會的建議，當所指人士性別不明，則可以用「they」取代「he」（他）或「she」（她）等第三人稱單數代名詞。另外，與美國總統特朗普有關的單字「quid pro quo」（交換條件）、「impeach」（彈劾）亦有上榜。