左翼總統夫妻檔就職　揚言未必按時還國債

阿根廷60歲左翼候任總統費爾南德斯，周二（10日）在國會大樓宣誓就任。他在就職禮上承諾為窮人提供更多援助，並警告說該國將無法按時償還所有國債。費爾南德斯上場，預計會使阿根廷擺脫與美國和其他保守派政府的合作。

費爾南德斯在國會接過總統綬帶後，發表就職演說：「我要求整個阿根廷團結，以建立新的兄弟情誼和團結社會。我呼籲所有人合力使阿根廷站起來，邁向發展和社會正義的道路。」他與第一夫人兼副總統克里斯蒂娜，當晚在首都布宜諾斯艾利斯的馬約爾廣場，接受數以萬計支持者歡呼。他又宣布一系列計劃，包括降低食品價格、增加退休養老金、增加公職人員和有需要人士的福利等。

目前阿根廷的貧困率為35%，並欠下大筆國債。預計到今年底經濟將萎縮3%，通脹率為55%。如何擺脫經濟危機以及實現社會公義，預計將是費爾南德斯面臨的最大挑戰。至於66歲的副總統克里斯蒂娜，在2007年至2015年擔任總統時，曾面臨多項腐敗指控，令人對這個捲土重來的夫妻檔存疑。他們的兒子和親密盟友，已獲任命多個政府重要職位。