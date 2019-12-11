3男設比特幣騙局釣金主　賺7.22億美元被捕

美國司法部周二（10日）宣布搗破一個高科技投資欺詐騙局，3名本地男子被捕。疑犯涉嫌吸引各地投資者加入「採礦」騙局，2014年至2019年勁賺7.22億美元（約56.3億港元），被控串謀電信詐騙及串謀售賣未註冊的證券，仍有兩人在逃。

檢察部門形容，疑犯經營的「比特俱樂部網絡」為一個「高科技龐氏騙局」，意即以高回報誘使受害人投資，但其實所謂回報是其後入局的投資者資金，該集團本身並無獲取任何正當投資毛盈利。案情指，騙徒以新澤西州帕塞伊克為基地，逐漸發展為一個全球性的欺詐網絡，並訛稱其比特幣開採可帶來高回報，成功吸引數以千計的投資者入局。

根據騙徒內部訊息，主犯格特舍（Matthew Brent Goettsche）形容上釣的投資者愚昧，又指自己「在成批白癡的支持下建立整個騙局」；疑犯多年來騙取巨額金錢並揮霍無度。格特舍與共犯威克斯（Jobadiah Sinclair Weeks）同被控串謀電信詐騙及串謀售賣未註冊的證券，埃布爾（Joseph Frank Abel）則被控串謀售賣未註冊的證券。