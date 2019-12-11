7航母罕有同時出海　展示武力懾敵

美國海軍擁有11艘現役核動力航空母艦，數量是全球之冠；惟早前航母出勤率低的問題為人詬病。美軍周二（10日）表示，逾半航母現正出海部署或訓練，情況相較罕見。

美國海軍首席信息官在社交網發表，稱「海軍今日有7艘航母出海，NBD（沒甚麼大不了）」，但沒有透露更多詳情。美國海軍研究所新聞網同日報道，出海的航母分別是海外部署的林肯號及杜魯門號、位處南加州行動區的尼米茲號及羅斯福號，以及位處東岸大西洋水域的福特號、艾森豪威爾號及斯滕尼斯號。

其中，杜魯門號位處地中海，準備前往中東接替林肯號；屬最新服役的福特號則出海測試艦上系統及訓練，艾森豪威爾號進行海軍機師的航母認證。至於餘下沒有出海的航母，分別是卡爾文森號、喬治華盛頓號、列根號及喬治布殊號。

不足兩個月前，美軍面對航母出勤率低的問題，涉及維修、準備中期延壽、故障等原因。在東岸維珍尼亞州諾福克海軍基地，出現艾森豪威爾號、喬治華盛頓號、斯滕尼斯號、喬治布殊號、杜魯門號及福特號，同時停靠基地的畫面。

時任海軍部長斯潘塞表示，軍方指揮官要求調派航母到他們所屬的軍區，但承認當時無法滿足這要求。美軍航母分屬10艘尼米茲級及1艘福特級，至於福特號的姊妹艦甘迺迪號，上周六（7日）舉行命名儀式，預料2022年交付海軍服役。