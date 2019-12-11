再簽《美墨加協定》　萊蒂澤形容奇迹

《美墨加協定》一波三折，美國、墨西哥及加拿大周二（10日）終於落實協定的最終版本及簽署，有待3國的國會表決通過。一旦通過，將正式結束長逾2年的貿易談判，取代維持了25年的《北美自由貿易協定》。

《美墨加協定》簽署儀式在墨西哥城舉行，由墨西哥總統奧夫拉多爾主持，美國貿易代表萊蒂澤、墨西哥北美關係副部長塞德及加拿大副總理方慧蘭簽署；美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納亦有出席。方慧蘭表示：「當世界愈來愈難達成貿易協議之際，我們一同完成了協定。」奧夫拉多爾指協定「成為3國的增長驅動力」；萊蒂澤則形容是「奇迹」。

分析指，《美墨加協定》與《北美自由貿易協定》在多方面相似，但改善美國乳製品等農產品的市場准入，以及美國汽車業工人的競爭力，並收緊勞工條款，放寬生物製劑的專利權等。

今次是美墨加第二度宣布達成《美墨加協定》，對上一次是去年11月簽署，但在美國國會遇阻滯，民主黨認為墨西哥的勞工改革不足。由於美國國會正處理特朗普的彈劾調查，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，可能要延至明年才表決通過《美墨加協定》。