全球首架全鋰電商用飛機　溫哥華試飛成功

全球首架全電動的商用飛機，周二（10日）清晨在加拿大溫哥華試飛成功。電動飛機的生產商表示，這項技術將為航空公司節省大量成本，希望有一天能實現航空業零碳排放的夢想。

這全電動飛機是由一架屬港灣航空（Harbour Air）、有62年機齡的6座位海貍式水上飛機改裝而成，當日只在溫哥華機場附近的弗雷澤河繞了個圈，為時約15分鐘，約有100人在場見證。當日執飛的港灣航空始創人麥克道格爾（Greg McDougall）在試飛後表示，他的目標是2年後讓整個機隊的42架飛機全面電動化，但在此之前必須確認電動飛機是否可靠和安全，並需通過監管機構的批准和認證。

目前鋰電引擎的續航力只有約161公里，但對於專營來回度假區及離島短途線的港灣航空而言，這已很足夠了。製作飛機鋰電引擎的西雅圖工程公司MagniX，其行政總裁甘扎斯基（Roei Ganzarski）向在場人士表示：「這證明了全電動的商用飛行絕對可行。」他補充，未來的鋰電引擎將會飛得更遠，而電動飛機提供的廉價短途航行，將會改變未來人們的聯繫和工作方式。

民航業是碳排放增長幅度最快的來源之一，根據歐洲環境署的數據，每名旅客飛行1公里，就會產生285克的二氧化碳，這正是全球氣候暖化的成因之一。