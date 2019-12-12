澤西城槍手曾留言反猶太　警循本土恐怖主義調查

美國新澤西州澤西城周二（10日）造成6人喪生的槍擊案，當局認為 案中槍手闖入的猶太超市就是他們的目標，當局懷疑涉及本土恐怖主義，初步正循此方向調查。

執法人員公布兩名與警員駁火時被擊斃的槍手身份，分別是47歲男子安德森（David Anderson）和50歲女子格雷厄姆（Francine Graham），相信兩人是一個叫Black Isralite的組織的追隨者，該組織曾經發表過仇恨猶太人的言論，亦有反政府和反警察的傾向。

澤西城市長富洛普指出，遇襲的超市是兩名槍手的目標，此外，有報道指其中一名槍手曾經在網上發表過反猶太的言論。被槍手擊斃的死者之中，有兩人是猶太教徒，另外一人是店員，另有一人是警察。

根據紀錄，安德森曾經在2004、2007及2011年留下與武器有關的刑事案底，格雷厄姆則在受傷後辭去了家居健康助理的工作。鄰居指出，安德森將格雷厄姆變成一個「陰沉的人」。

當局在案發現場一輛出租貨車上發現有一些宗教文字，也在這輛被偷來的車上，發現一個鐵管炸彈。