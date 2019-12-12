YouTube擴充反騷擾政策　禁暗示性侮辱內容

美國科技公司Google旗下的影片平台YouTube，周三（11日）擴充其反騷擾的政策，將禁止用戶在其平台上發布基於種族、性別認同、性傾向等「暗示性」的侮辱內容。

YouTube的全球信賴與安全負責人哈爾普林（Matt Halprin）在網上發文表示：「我們將不再容許基於受保護個人特徵的惡意侮辱內容，如種族、性別表達或性傾向，此政策涵蓋所有人，包括私人用戶、影片創作者以至公務人員。」YouTube早已禁止上述的明確內容，今次再進一步延伸至「隱晦或暗示性」的內容。

哈爾普林強調，沒有人應該受到這些鼓吹暴力的騷擾。YouTube亦針對其他騷擾行為更新政策，將暫停「YouTube合作夥伴計劃」部分頻道，並繼續允許影片創作者選擇審查被YouTube標記為可能不合適的評論。

自稱同性戀的美媒Vox記者馬扎（Carlos Maza）5月公開表示，曾多次受右翼YouTube主播克勞德（Steven Crowder）騷擾，被取笑其種族和性傾向。YouTube最初堅持克勞德沒違反公司政策，但在公眾爭議下轉軚，暫停克勞德在平台的商業活動。一群LGBTQ性小眾影片創作者8月時，更對YouTube提起歧視訴訟。