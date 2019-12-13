無視中俄朝反對　美試射陸基中導

朝鮮半島局勢緊張、美國與中俄的軍事角力升級之際，美軍周四（12日）再度測試已失效《中程導彈條約》禁制的武器，成功試射一枚陸基中程彈道導彈；國防部長埃斯珀表明，若軍方指揮官有需要，美方將在歐亞等地盟友境內部署這款武器。

測試在加州范登堡空軍基地進行，由國防部旗下的戰略能力辦公室負責。一枚常規配置的陸基彈道導彈原型，當地時間上午8時半向太平洋方向發射，並飛行超過500公里後終止飛行；美軍表示，今次測試收集所得數據將協助發展未來中程導彈技術。

美軍沒有透露該導彈的詳細性能，但表示自今年2月暫停履行《中程導彈條約》後開始導彈研發工作，並提前至9個月內完成首次試射，比正常情況的24個月快。今年8月2日，美國正式退出與俄羅斯簽署的《中程導彈條約》；同月18日更首度試射該條約禁制的武器，在加州聖尼古拉斯島發射一枚常規配置的陸基巡航導彈原型。

埃斯珀回應試射導彈時表示，當美國發展中程導彈後，若有軍方指揮官需要這款武器，美方將就任何潛在的部署事宜，與歐洲、亞洲及其他地方的盟友緊密協調及諮詢。不過，中國、俄羅斯以至北韓多次表明，反對美方在歐亞地區部署中程導彈。

另外，美軍發放試射導彈的片段後，多名專家分析認為，這款中程彈道導彈有可能是改裝自用於彈道導彈防禦測試的靶彈。這推測亦符合戰略能力辦公室的職責，即改裝現有武器系統並發展出新用途；據報國防企業諾斯諾普格魯曼參與研發工作。

資料顯示，美俄1987年簽署的《中程導彈條約》，它規定兩國不得研發、生產及部署射程介乎500公里至5000公里、配備常規及核子彈頭的陸基巡航導彈及彈道導彈。