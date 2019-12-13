MAX客機明年前復飛？　FAA批波音不切實際

美國波音公司737 MAX系列客機，因發生兩宗共導致300多人死亡的空難後，自今年3月起全球停飛至今。美國聯邦航空局（FAA）周四（12日）表示，強調仍需全面檢視MAX系列客機，令波音希望客機2020年前復飛的願望落空。

FAA主席迪克遜周四與波音行政總裁米倫伯格開會，表達非常關注該公司急於讓MAX系列客機復飛。迪克遜當日亦向國會相關委員會發電郵，指由於累積多項因素，令客機復飛時間表延後，而波音不斷尋求容許客機復飛是不切實際。

迪克遜又指，波音多次發出MAX客機可以復飛的訊息，是有意向FAA施壓加快批准，當局希望波音不如花多點時間把事情辦好。波音回應時表示會與FAA合作，以滿足對方的要求和時間表，並盡力達到安全要求，好讓客機明年復飛。

另外，客機停飛令不少航空公司蒙受損失，美國西南航空表示已與波音達成協議，獲對方賠償部分損失，合共1.25億美元（約9.8億港元），而公司計劃明年3月復飛客機。美國航空則指復飛客機的日期，由明年3月4日延後至4月7日。