中方宣布達成首階段協議　特朗普維持對華貨徵25%關稅

中國國務院新聞辦公室周五（13日）深夜11時召開臨時記者會，宣布中美雙方已就第一階段經貿協議文本達成一致。在長達9個章節的條款中，雙方就知識產權、技術轉讓、食品及農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、爭端解決等領域達成一致。中方承諾大幅增購美國農產品，美方則將分階段取消對華產品加徵的關稅。不過，維持了一年半的中美貿易戰仍未停火。美國總統特朗普幾乎同一時間發消息指，美方仍維持之前對中國產品25%的關稅，並立即進入第二階段談判。

中美雙方下一步將各自完成協議文本的法律審核、翻譯校對等程序，並就正式簽署協議展開協商。特朗普在社交網站發文證實，中美雙方達成了廣泛的第一階段協議。中方同意作很多結構性改變，並大幅構買美國農業、能源等產品。但他同時指，美國仍維持之前對中國貨品實施的25%關稅，但不會在下周日（15日）對1560億美元（約1.2萬億港元）中國貨品，實施新的關稅。他強調，雙方隨即就會展開第二階段談判，而不會拖到明年美國總統選舉之後。

在北京，商務部副部長兼國際貿談副代表王受文宣談聲明。國家發展和改革委員會副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、財政部副部長廖岷等官員回答記者提問。中方希望雙方遵守協議約定，多做有利雙邊經貿發展和全球金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。聲明並稱，協議總體符合中國深化改革開放的大方向，以及推動自身經濟高質發展的內在需要。在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，協議有利於增強全球市場信心。

在中美發布消息前，美媒報道指，美方提出將目前向3600億美元（約2.8萬億港元）中國貨徵收的關稅稅率減半，換取中方明年採購500億美元（約3900億港元）農產品。報道還指，中方是口頭承諾採購美國農產品，金額不會寫入協議文本；至於第二階段協議的談判，則留待明年美國總統選舉後進行。不過，特朗普隨即在社交網站發文稱，有關報道是「假消息」。

美國共和民主兩黨要求特朗普堅守立場及維持施壓力度，逼迫中方作出更大讓步。參議院民主黨領袖舒默去信特朗普，要求對方向國會保證，任何與中國達成的首階段協議，必須包括中方結構性改革。《香港人權與民主法案》主要推手、共和黨參議員魯比奧在社交網稱，白宮與中方達成「短期協議」，恐失去關稅籌碼，削弱對華影響力。