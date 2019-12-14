中方考慮不實施下周日對美進口產品加徵關稅

中國國務院新聞辦公室昨晚（13日）召開記者會，交代中美經貿磋商進展。會上多個官方部門的副部長官員均有出席。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

王受文稱，中美就第一階段經貿協議文本達成一致，下一步中美將各自完成協議細節及相關程序，以及具體落實協議內容方案，協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品及農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估及爭端解決、最終條款9個章節；兩國又同意，美方將分階段取消對華產品加徵關稅，實現加徵關稅由升到降的轉變。財政部副部長廖岷則稱，中方將考慮不實施原定下周日對華的美進口產品加徵關稅。

王受文又指，中美雙方在商業秘密保護、藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊，以及加強知識產權司法執行和程序8個方面達成共識。

美國總統特朗普則指出，中美達成首階段貿易協議，中方承諾採購大量農產品、能源及工業產品。而美國會維持向中國產品徵收的25%關稅，其餘徵收15%關稅的貨品，稅率則減至7.5%。

此外，美國總統特朗普於Twitter發文指，《華爾街日報》有關中美貿易協議的報道完全錯誤，特別是關於關稅的部分，他形容是「假新聞」。

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