兩地示威反性暴力　女性抗暴主題曲響徹拉美

拉丁美洲近日捲起婦女反性暴力浪潮，巴西里約熱內盧及巴西利亞周五（13日）均爆發示威，逾200名不同年紀的女性戴上眼罩，在最高法院外高舉歷年被害婦女的名字，並一同以原創歌曲《你是強姦犯》抗議日益嚴重的性暴力問題。該首由智利女權團體創作的歌曲已被翻譯成多種語言，成為拉美婦女反抗性暴力運動的主題曲。

傳統拉美文化強調男子氣概，性暴力往往被合理化，很多女性受辱後都不敢報警求助。巴西2013年的全國調查估計，只有7.5%的性暴力受害者報警。隨着相關的教育和社會運動加強推廣，專門針對家庭暴力、殺害婦女和強姦的法律相繼出台，近年這情況已逐漸改善；惟根據巴西公共安全論壇的數據，當地去年被強姦的婦女至少有5.3萬人。

協助組織遊行的智利女攝影師費爾南德斯表示：「這運動對譴責針對婦女的暴力行為很重要。」巴西女權組織高層布埃諾稱，很多女性現在都知道暴力並不是生活中的必然；又指巴西犯罪率今年普遍下降，反映婦女更願意挺身而出，警方更願意接受這方面的培訓。雖然強姦和家庭暴力事件仍有增加，但情況總算有了改善。

今年初，50多歲婦女卡帕羅茲（Elaine Caparroz）遭一名網上認識的法律系男生虐打，需住進深切治療部4天，但法院判男生「殺害婦女不遂」罪名。傷癒後的卡帕羅茲之後在一次示威站出來發言，以她的案例鼓勵其他女性爭取公平待遇。