聯合國：智利軍警濫暴　涉非法殺人虐待性侵

智利安全部隊被指在反政府示威中，對示威者使用過度武力及侵犯人權。聯合國周五（13日）發表調查報告，指智利警方及軍方涉及4宗非法被殺、24宗性暴力及113宗酷刑及虐待個案，認為智利政府必須起訴嚴重違反人權的警員及士兵。

持續兩個月的示威造成26人死亡，聯合國團隊調查一個月後發表報告，指當地安全部隊鎮壓示威時所用的武器，造成345人眼部受傷，形容數字驚人；非法被殺個案方面，其中兩宗並沒有明顯危害士兵的性命，因此可構成法外處決的罪行。此外，總共有2.8萬名示威者被拘留，其中1615人仍處於預審前扣押狀況。

與此同時，報告記載多宗針對安全部隊及其建築物的攻擊，以及針對公共及私人建築的搶掠及破壞。在示威期間，多次有人乘機搶掠、破壞及放火燒商店。

聯合國團隊負責人德爾加多（Imma Guerras-Delgado）在瑞士日內瓦召開記者會，她表示：「報告記錄了侵犯人權的情況，包括過度或不必要武力導致非法被殺及受傷、任意拘留、酷刑及虐待，當中包括性暴力。我們持續接獲針對智利警隊的侵犯人權指控，我們建議立即停止在控制示威時，無差別使用防暴槍。」

智利人權副秘書長雷卡瓦倫（Lorena Recabarren）批評，報告建基於「不準確的資訊，又或是過時的資訊」，表示智利政府會發表針對性的修正澄清。她又強調當局已按照聯合國及人權組織早前的批評，着手改善警方執法方式及政策。