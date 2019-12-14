中美首階段貿易協議　主要內容一覽

中美就首階段貿易協議的條款達成共識，惟雙方周五（13日）公布消息時，在協議不同領域的內容提出不一致的說法，例如農產品採購量、加徵關稅措施。歐美傳媒綜合了中美兩國官員的說法，概括出首階段貿易協議的主要內容。

●加徵關稅措施

美國決定不如期於本月15日，對1560億美元中國貨加徵15%關稅，但保留對2500億美元中國貨的25%關稅；而1200億美元中國貨繳交的15%關稅，稅率則減半至7.5%。

中國則相應考慮不實施本月15日加徵的關稅，至於現正生效對美國貨加徵的關稅，中方表示也相應地將作出一些安排，稱中美雙方在此事取得共識。

●農產品採購量

美國宣稱中方未來兩年增購合共320億美元農產品，令每年農產品採購量由貿易戰前的240億美元增至400億美元；華府也將「盡力」令金額提高至500億美元。

中國沒有確認美方透露的金額，但表示協議生效後，將從美國擴大進口大豆、豬肉、禽肉等農產品，同時從美國進口一部分小麥、粟米及大米。據報中方亦承諾減少針對部分農產品的非關稅壁壘，同時向生物科技技術產品批出許可。

●貿易逆差

美國官員指中方同意未來兩年，增加採購至少2000億美元的美國產品及服務，涉及製成品、農產品、能源及服務，預計可令中美貿易逆差減少4190億美元。

●知識產權

協議要求中國對專利、商標、版權提供更好的法律保護，並改善刑事及民事程序，同時打擊網上侵權、盜版及假貨；協議也要求中方履行早前的承諾，不再施壓及要求外國公司，轉移技術後才能進入中國市場、獲得發牌或行政批准。

●貨幣

中國承諾避免展開競爭性的貨幣貶值，同時不會以匯率作為取得貿易優勢的工具。有美國高級官員透露，有關貨幣的協議是根據《美墨加協定》條款而設。

●協議執行

爭端解決機制讓中美透過由下而上的磋商，解決如何執行協議的分歧。若未能化解分歧，可展開加徵關稅等懲罰措施的程序；協議未禁止實施報復性關稅。

●中國金融服務

協議要求改善美企進入中國金融市場的情況，涉及銀行、保險、證券、信貸評級等服務。

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