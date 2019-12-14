新聞背後：談判一波三折　貿戰開打年半達首階段協議

中美貿易戰維持至今一年半，雙方談判於今年5月一度破裂，及後才於10月同意把貿易協議分3階段磋商，終在周五（13日）就首階段貿易協議文本達成共識。兩個月來，不斷有各種有關貿易協議的消息傳出，雙方達成協議的過程一波三折。

美國總統特朗普於10月11日在白宮接見到訪的中國國務院副總理劉鶴，宣布兩國就經貿問題達成第一階段的「可觀」協議。中方承諾每年採購總值400至500億美元（約3120億至3900億港元）美國農產品，進一步開放金融市場。華府則暫緩10月15日生效、上調2500億美元（約2萬億港元）中國貨關稅的措施。特朗普指，美國有望於11月在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上，與中國簽署首階段貿易協議。

不過，智利反政府示威浪潮不斷，決定取消舉辦APEC峰會，中美簽署協議的計劃被打亂。直至11月中，雙方仍在就取消加徵關稅幅度進行討論。特朗普稱，若不能與中國達成協議，將把對中國貨加徵的關稅提高得更多，中方亦宣稱不怕在貿易戰中反擊。

中美代表11月底再通話，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。最後，中國國務院新聞辦公室周五深夜召開臨時記者會，宣布中美達成首階段協議。

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