新聞剖析：協議有利特朗普連任　學者指美對華讓步過大

持續逾一年半的中美貿易戰取得進展，雙方宣布達成初步協議。有美國學者形容協議只是「部分勝利」，美方從協議中獲得的收益，難以彌補美農及企業的損失。有中國專家則認為美國總統特朗普為了選舉，願意對華作出很大的讓步。《紐約時報》分析指，協議有利特朗普連任，但對化解貿易戰核心分歧仍然有限。

美國錫拉丘茲大學教授洛夫莉（Mary Lovely）指，協議對美國來說只是部分勝利、沒有取得太多進展，不足以彌補美農及企業的損失。她又認為，特朗普其實很希望將經濟返回到貿易戰開打前的水平。美國智庫中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）認為貿易戰的成本很大，但得益很少，即使達成初步協議亦不值得慶祝。

另外，中國復旦大學國際政治系教授張建新指，貿易協議的主動權在美國，雙方在這個時間點達成協議，意味美方肯定作出了讓步。他又指特朗普受到彈劾案影響，因此他不再堅持追求「全盤協議」，而接受以中國採購大量美國農產品為主要內容之一的階段性協議。

《紐時》分析指，協議最大得益者可能是爭取連任的特朗普，他可以為農民爭取重大利益、緩和投資人緊張情緒作為競選政綱。不過報道提到，協議難以化解美國對華貿易行為的重大關切，包括北京用產業補貼與國有企業主導鋼鐵與太陽能板等產業。

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